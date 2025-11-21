Ultime News

Cronaca

Un'immagine dell'edizione 2024

Dal 27 al 29 novembre 2025, CremonaFiere si trasformerà nel crocevia internazionale della zootecnia con le Fiere Zootecniche. Non solo una vetrina espositiva, ma un laboratorio di idee e formazione dove i maggiori esperti e stakeholder globali si incontrano per definire le linee guida del settore. Il Programma Eventi è un itinerario di aggiornamento professionale indispensabile per chi vuole affrontare le sfide del futuro con strumenti e conoscenze all’avanguardia. Oltre all’inaugurazione ufficiale alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, on. Francesco Lollobrigida, Il giorno di apertura si concentra sui pilastri fondamentali della zootecnia moderna: i giovani, la tecnologia e il mercato lattiero-caseario.

L’agricoltura del futuro con On the way to Cremona è il format che CremonaFiere propone da anni alle scuole superiori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’innovazione in agricoltura. Il progetto prevede un training di formazione specifico a vantaggio delle classi e un concorso con produzione di elaborati che vengono premiati durante la Fiera. Ma non è tutto: Il CREA illustrerà come l’utilizzo intelligente dei dati sia la chiave per una gestione aziendale efficiente e, soprattutto, sostenibile. Un focus sulle ultime ricerche e sulle attività dimostrative che stanno plasmando il Digital Farming. Il Cuore del Mercato Lattiero sarà l ’11esimo Convegno Nazionale Milk.it,  un’analisi a 360° sull’andamento dei prezzi e sulle dinamiche del mercato del latte. Verranno affrontate le linee guida per il controllo qualità e le problematiche legate al consumo di formaggi prodotti con latte crudo.

Il secondo giorno oltre alla presenza dell’On. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, è dedicato all’impatto ambientale, alla resilienza delle filiere produttive e al ruolo delle giovani donne in agricoltura. Tanti i convegni a CremonaFiere con eventi speciali: dalla Targa Beltrami per l’Innovazione (Sarà assegnato il prestigioso riconoscimento alle imprese che si distinguono per innovazione in macchinari, metodi di lavoro e processi produttivi) alle  sempre attesissime Mostre Zootecniche (con sfilate della diverse razze bovine e la tradizionale e spettacolare ASTA)

