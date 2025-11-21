Dal 27 al 29 novembre 2025, CremonaFiere si trasformerà nel crocevia internazionale della zootecnia con le Fiere Zootecniche. Non solo una vetrina espositiva, ma un laboratorio di idee e formazione dove i maggiori esperti e stakeholder globali si incontrano per definire le linee guida del settore. Il Programma Eventi è un itinerario di aggiornamento professionale indispensabile per chi vuole affrontare le sfide del futuro con strumenti e conoscenze all’avanguardia. Oltre all’inaugurazione ufficiale alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, on. Francesco Lollobrigida, Il giorno di apertura si concentra sui pilastri fondamentali della zootecnia moderna: i giovani, la tecnologia e il mercato lattiero-caseario.

L’agricoltura del futuro con On the way to Cremona è il format che CremonaFiere propone da anni alle scuole superiori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’innovazione in agricoltura. Il progetto prevede un training di formazione specifico a vantaggio delle classi e un concorso con produzione di elaborati che vengono premiati durante la Fiera. Ma non è tutto: Il CREA illustrerà come l’utilizzo intelligente dei dati sia la chiave per una gestione aziendale efficiente e, soprattutto, sostenibile. Un focus sulle ultime ricerche e sulle attività dimostrative che stanno plasmando il Digital Farming. Il Cuore del Mercato Lattiero sarà l ’11esimo Convegno Nazionale Milk.it, un’analisi a 360° sull’andamento dei prezzi e sulle dinamiche del mercato del latte. Verranno affrontate le linee guida per il controllo qualità e le problematiche legate al consumo di formaggi prodotti con latte crudo.

Il secondo giorno oltre alla presenza dell’On. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, è dedicato all’impatto ambientale, alla resilienza delle filiere produttive e al ruolo delle giovani donne in agricoltura. Tanti i convegni a CremonaFiere con eventi speciali: dalla Targa Beltrami per l’Innovazione (Sarà assegnato il prestigioso riconoscimento alle imprese che si distinguono per innovazione in macchinari, metodi di lavoro e processi produttivi) alle sempre attesissime Mostre Zootecniche (con sfilate della diverse razze bovine e la tradizionale e spettacolare ASTA)

© Riproduzione riservata