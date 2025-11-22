Ultime News

22 Nov 2025 Piloni: "Autonomia? La destra conosce
solo quella nella propaganda"
22 Nov 2025 Orsoni e Gerevini: "L'alimentazione
è importante come l'allenamento"
22 Nov 2025 Domenica la gara delle 5 porte:
modifiche alla viabilità cittadina
22 Nov 2025 Carcere, il musical “La matita di Dio”
per detenuti e personale
22 Nov 2025 Sgroi, ex sindaco di Rivolta
a processo il 12 dicembre
Video Pillole

Cop30, Pichetto “L’Europa si presenta con una voce unica”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “L’Europa presenta con una voce unica, quella della presidenza danese e del commissario Hoekstra che hanno svolto un importante lavoro di raccordo all’interno dei 27 Paesi Ue che rappresentavano anche sensibilità molto diverse. C’è stato un dibattito di merito, sia sul fronte della mitigazione che dell’adattamento, notevole”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i cronisti a margine della Cop30 di Belem.

xb1/sat/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...