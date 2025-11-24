Ultime News

24 Nov 2025 Si è spenta Adriana
Eugenidi, prof. dell'Itis
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Agricoltura, da Maschio Gaspardo una full line di attrezzature ad Agritechnica

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una full line di prodotti che copre l’intero ciclo agronomico, pensata per aziende di ogni dimensione, e con uno sguardo rivolto alle grandi superfici agricole. Maschio Gaspardo ha preso parte ad Agritechnica, fiera che si è svolta ad Hannover, in Germania, con macchine ad alta capacità per il precision farming, ricche di tecnologia e design funzionale, pensate per lavorare in finestre temporali sempre più strette, con il supporto di un servizio di assistenza post-vendita altamente professionale.

