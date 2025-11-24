Arriva all’Accademia Stauffer il grande violoncellista e direttore David Geringas, per una masterclass di alto perfezionamento.

Figura di spicco nel panorama musicale internazionale, celebre e celebrato musicista per l’eleganza del suono, per il repertorio sconfinato, che dal barocco si inoltra nella nuova musica, dimostrando sempre un’idea interpretativa in continua evoluzione, Geringas dedica grande impegno alla formazione dei giovani musicisti. Le sue famose classi, condotte in tutto il mondo, hanno contribuito a far crescere alcuni dei più importanti violoncellisti della nuova generazione, tra cui Rivinius, Vassilieva, Zhao, Maintz, Schmidt, Moser, Gabetta, diventando così punto di riferimento pedagogico e interpretativo.

In questa occasione, Geringas presenterà il 25 novembre alle ore 18.15 (Palazzo Stauffer, Sala Stradivari) il suo nuovo lavoro letterario dal titolo Non dirlo a nessuno. Memorie di un violoncellista, pubblicato da Zecchini Editore nella traduzione italiana di Nicola Cattò.

Un racconto in cui Geringas dipana il suo straordinario cammino artistico, tra incontri con giganti della musica, riflessioni sulla professione di violoncellista, con uno sguardo a volte disincantato, a volte ancora interrogativo sull’arte dei suoni.

Condurrà l’incontro il traduttore del libro Nicola Cattò

