Due donne arrestate a Catania per aver circuito un’anziana

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, nei confronti di due donne, una 65enne sottoposta alla custodia in carcere e l’altra 54enne sottoposta agli arresti domiciliari. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari a carico degli indagati, per i delitti di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita, entrambi in forma pluriaggravata.

(Fonte video: Polizia di Stato)

