24 Nov 2025 Carenza organico in polizia, allarme
Sap: "Situazione al collasso"
24 Nov 2025 Fuga di monossido in azienda,
13 persone intossicate
24 Nov 2025 Anna Zanibelli presenta
il suo libro a Soncino
24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
Focus Salute – Fibromi uterini, che cosa sono e quando preoccuparsi

MILANO (ITALPRESS) – Vi hanno diagnosticato fibromi all’utero, con l’ecografia ginecologica? Il vostro ciclo è diventato molto abbondante da un anno a causa di un piccolo fibroma? Avete fibromi uterini in crescita rapida e siete preoccupate? Nel centoundicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce le caratteristiche principali dei fibromi uterini che causano poi i diversi sintomi, tra cui cicli abbondanti, anemia da carenza di ferro, dolore pelvico, dolore ai rapporti, infertilità. Grande attenzione viene dedicata ai fattori di rischio, spesso modificabili, che ne accelerano comparsa e gravità, e ai fattori protettivi, che ne riducono la velocità di crescita e le conseguenze per la salute della donna. Merita saperne di più perché i fibromi colpiscono l’80% delle donne in età fertile.

