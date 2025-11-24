Ultime News

24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
24 Nov 2025 Al Campus Città di Cremona
incontro sulla cybersicurezza
24 Nov 2025 Un premio letterario per i giovani
che valorizzano la Lombardia
24 Nov 2025 Bando "Nuova impresa": in arrivo
altri 4 milioni di euro
“Il bagaglio”, da Msd un docufilm per raccontare il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Un racconto intenso e autentico che accompagna lo spettatore nel viaggio di una donna che riceve la diagnosi di tumore al seno. E’ questo il fulcro del docufilm “Il bagaglio”, promosso da MSD in collaborazione con ANDOS onlus Nazionale, Europa Donna, Fondazione IncontraDonna, Komen, Salute Donna ODV, realizzato dalla casa di produzione Brandon Box. Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia, con circa 53.600 nuove diagnosi stimate nel 2024.
