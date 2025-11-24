Ultime News

24 Nov 2025 Carenza organico in polizia, allarme
Sap: "Situazione al collasso"
24 Nov 2025 Fuga di monossido in azienda,
13 persone intossicate
24 Nov 2025 Anna Zanibelli presenta
il suo libro a Soncino
24 Nov 2025 Alcol al volante,
due patenti ritirate
24 Nov 2025 Fingono raccolta fondi benefica, ma
intascano i soldi: coppia nei guai
Video Pillole

PetNews Magazine – 24/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Mi fa un baffo il gatto nero Festival, si chiude il sipario con tanti vincitori
– Bimbi meno ansiosi quando crescono con i cani
– L’arrivo di un gattino richiede attenzione e dedizione
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...