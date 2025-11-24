Ultime News

Vanoni, Vecchioni “Un’amica straordinaria e una voce indimenticabile”

MILANO (ITALPRESS) – “È una cosa che mi fa male, moltissimo. È impossibile trovare le parole, io che ne ho tante, non riesco a trovarle. Era un’amica straordinaria, bisognerebbe ricordarla tutti i giorni, tutte le città dovrebbero farlo. Lei era Milano, però tutte le città devono inchinarsi a una sensibilità di questo tipo, una grandezza di questo tipo, una bontà di questo tipo”. Lo ha detto Roberto Vecchioni, all’uscita della chiesa di San Marco a Milano, dove si sono svolti i funerali di Ornella Vanoni.
