Alla Cattolica di Cremona il corso magistrale dedicato all’innovazione digitale entra in una nuova fase di sviluppo. Fabio Antoldi, che ha ideato e fatto crescere il progetto insieme alle imprese del territorio, rimane come Founder e riferimento strategico, il ruolo di coordinatore viene assunto da Matteo Cotugno, chiamato a guidare l’evoluzione del percorso verso le sfide emergenti della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Fabio Antoldi, Founder del corso, ha ricordato l’origine del progetto: “Quando nel settembre del 2020, con una serie di imprese cremonesi, abbiamo ipotizzato questa nuova laurea magistrale in innovazione digitale e imprenditorialità, allora ci sembrava una sfida, in pieno Covid. Oggi, dopo 5 anni, è una bella realtà”. Un percorso che ha portato a Cremona “qualche decina, ormai sono superiori a 200 persone, che sono venuti da tutta Italia, studenti con lauree provenienti da varie università che volevano studiare l’innovazione e l’imprenditorialità digitale qui a Cremona”.

Ora il corso entra in una nuova fase: “Questa laurea magistrale consolidata sta per attraversare una fase di maturità. Cambierà nome, ci saranno corsi rinnovati, molte più relazioni con le imprese e nuove sfide che verranno portate avanti”.

A raccogliere il testimone è Matteo Cotugno: “Per me è un onore raccogliere il testimone che mi viene lasciato dal professor Antoldi”. Il nuovo corso di laurea magistrale in Management e innovazione digitale “andrà a formare nuovi profili che serviranno per assicurare la transizione e l’innovazione digitale e la transizione verso l’intelligenza artificiale delle aziende”.

Cotugno ha sottolineato anche il ruolo dei valori: “Quando si parla di questi temi bisogna contemplare la componente etica. Il profitto e l’efficienza non possono essere le uniche guide. È importante coniugare innovazione, sostenibilità e centralità delle persone”.

Il corso formerà figure professionali sempre più richieste a partire da tre profili al centro della domanda del mercato del lavoro digitale: il manager di progetti di innovazione (Innovation Manager) nelle imprese digitali, l’esperto di trasformazione digitale (Digital Transformation Expert) e l’imprenditore digitale (Digital Entrepreneur), fondatore di start up innovative.

Caratteristica chiave del corso è la formazione multidisciplinare nelle aree necessarie “per creare, gestire, sviluppare imprese nell’economia digitale”, dall’economia aziendale all’informatica, integrate da project work, laboratori, workshop, stage, mentoring e pitch.

