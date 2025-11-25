Legge elettorale, Sala “No a modifiche a un anno dal voto”

MILANO (ITALPRESS) – Modifiche alla legge elettorale? “Direi di no a un anno dalle elezioni. Se uno vuole fare una cosa seria, la fa all’inizio del mandato e allora si discute. Ma ad un anno dalle elezioni suona come ‘ho capito come vanno le cose e cerco di cambiare regole in campo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine degli 80 anni dell’Unione Artigiani delle province di Milano e Monza – Brianza. “Renzi che ha sempre la dote del tempismo: è stato il primo a dire ‘adesso vediamo questi cosa faranno sulla riforma elettorale’ – ha aggiunto – Indubbiamente questo è il grande dubbio, poi non so nemmeno se gli italiani perdonerebbero a Meloni una riforma elettorale tutta tesa a cambiare regole così vicino al voto. Però ci proveranno”.

xh7/trl/mca1