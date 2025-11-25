Ultime News

Video Pillole

Oltre 460 droni russi nella notte sull’Ucraina, le immagini dei soccorsi

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “I nostri soccorritori stanno attualmente lavorando a Kiev nei luoghi degli attacchi russi. Il principale attacco russo notturno ha colpito la capitale e la regione, causando ingenti danni agli edifici residenziali e alle infrastrutture civili della città. Ad oggi, si contano tredici feriti e, purtroppo, sei persone sono morte. C’è distruzione nella regione di Odessa: ci sono stati attacchi a porti, rifornimenti alimentari e infrastrutture, senza alcun senso militare”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

