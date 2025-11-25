Ultime News

25 Nov 2025 50 anni dopo la Baldesio celebra
argento mondiale di Merli e Sbruzzi
25 Nov 2025 25 novembre, all'Aselli flash mob
contro la violenza sulle donne
25 Nov 2025 Cinzia Scaffidi chiude la rassegna
"Camminare su un filo di seta"
25 Nov 2025 Codice rosso, nel 2025 già perseguiti
dai Carabinieri 40.803 reati
25 Nov 2025 Raduno a Cremona per gli
associati lombardi di "50&Più"
Operazione antidroga tra Roma e Latina, 15 arresti e 8 indagati

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Roma, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone, gravemente indiziate di appartenere a due distinte associazioni criminali specializzate nel traffico di droga. Ai 15 arrestati si aggiungono altre 8 persone, anche queste indagate di appartenere alle consorterie di narcotrafficanti, sottoposte, nel contesto dello stesso provvedimento, ad altrettanti decreti di perquisizione personale e locale. vbo/mca2
