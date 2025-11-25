Video Pillole
Operazione antidroga tra Roma e Latina, 15 arresti e 8 indagati
ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Roma, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone, gravemente indiziate di appartenere a due distinte associazioni criminali specializzate nel traffico di droga. Ai 15 arrestati si aggiungono altre 8 persone, anche queste indagate di appartenere alle consorterie di narcotrafficanti, sottoposte, nel contesto dello stesso provvedimento, ad altrettanti decreti di perquisizione personale e locale. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato
Fonte video: Polizia di Stato
© Riproduzione riservata