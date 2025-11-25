Triathlon, Giubilei “Fondamentale aver tracciato visione moderna e funzionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi è fondamentale aver tracciato una visione moderna e funzionale di una federazione che mette in correlazione le istituzioni, l’università, in questo caso La Sapienza, e tutta una serie di soggetti, a partire da Sport e Salute, il Coni e il Cip, per evidenziare gli elementi funzionali importanti per lo sviluppo dello sport e delle federazioni rispetto al tema della sostenibilità”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei a margine dell’incontro “Sport, innovazione e sostenibilità. Il modello di collaborazione tra Sapienza e FITri”, presso la facoltà di Economia dell’ateneo dove è stato presentato il report di sostenibilità della federazione.

