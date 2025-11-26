Ultime News

26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
26 Nov 2025 La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario
26 Nov 2025 Milano-Cortina, ingaggiate anche
le imprese di trasporto cremonesi
26 Nov 2025 Venerdì l'open day vaccinale
contro il papilloma virus
26 Nov 2025 Cremona brilla tra le Dop: 15°
posto in Italia per valore generato
Video Pillole

Calenda “Sul piano di pace in Ucraina Meloni è al bivio tra Ue e Trump”

MILANO (ITALPRESS) – Sul piano di pace per l’Ucraina, “io penso che Meloni sia arrivata a un bivio dove purtroppo mi pare di intravedere cosa sceglierà. Il bivio era quello di essere una statista europea che difende l’Ucraina e in fondo supporta l’Europa o tornare da dove era venuta, cioè da quella che diceva ‘viva Putin e viva Trump’. Se questo succede sarà un grande peccato per per Meloni e non le porterà neanche bene per le elezioni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’apertura di una sede del partito a Milano.

