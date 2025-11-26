Calenda “Sul piano di pace in Ucraina Meloni è al bivio tra Ue e Trump”

MILANO (ITALPRESS) – Sul piano di pace per l’Ucraina, “io penso che Meloni sia arrivata a un bivio dove purtroppo mi pare di intravedere cosa sceglierà. Il bivio era quello di essere una statista europea che difende l’Ucraina e in fondo supporta l’Europa o tornare da dove era venuta, cioè da quella che diceva ‘viva Putin e viva Trump’. Se questo succede sarà un grande peccato per per Meloni e non le porterà neanche bene per le elezioni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’apertura di una sede del partito a Milano.

