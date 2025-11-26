Video Pillole
Tg Economia – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, arriva il via libera di Bruxelles
– Dalle telco servizi sempre più integrati per il mercato dell’energia
– UniCredit, la filiera logistica in Sicilia tra sfide e opportunità
– Lotta all’evasione, le nuove procedure danno buoni risultati
abr/azn
