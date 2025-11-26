Video Pillole
Tg News – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, Trump: vicini ad accordo, concessioni da Mosca
– Respinto ricorso di Sarkozy, condanna definitiva sul caso Bygmalion
– Famiglia nel bosco, ministro Nordio pronto a esercitare poteri
– Procura Pavia chiede 11 anni per ex assessore leghista
– Manovra, dichiarati inammissibili 105 emendamenti
– Salvini boccia la legge sul consenso
– In Italia l’usato piace sempre di più, affari per 27 miliardi
– Amazon porta a Roma la sua Black Friday Domus
– Previsioni 3B Meteo 27 Novembre
azn
