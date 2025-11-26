Video Pillole
Trasporti & Logistica Magazine – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incentivi al trasporto marittimo, aperto il bando Sea Modal Shift
– Lombardia, il raccordo tra l’A4 e la Valtrompia sarà completato nel 2029
– UniCredit, la filiera logistica in Sicilia tra sfide e opportunità
sat/gsl
– Incentivi al trasporto marittimo, aperto il bando Sea Modal Shift
– Lombardia, il raccordo tra l’A4 e la Valtrompia sarà completato nel 2029
– UniCredit, la filiera logistica in Sicilia tra sfide e opportunità
sat/gsl
© Riproduzione riservata