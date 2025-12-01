Il Festival Beat, una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di musica e cultura ‘60s e rock’n’roll, cambia location dopo un lungo periodo a Salsomaggiore Terme e in Emilia Romagna. Giunto alla 32esima edizione, nel 2026 il festival si sposterà a Cremona, una città ricca di storia e cultura, per una nuova edizione che promette emozioni indimenticabili.

Dal 24 al 28 giugno 2026, il Parco Colonie Padane, affacciato sul fiume Po e già conosciuto dagli appassionati come sede del Tanta Robba Festival, ospiterà una serie di eventi che celebrano la musica, il vintage e lo spirito degli anni ’60. Quest’anno, il festival si arricchisce con un’area più ampia, tutta dedicata al Vintage Market e ai food truck, offrendo a tutti i visitatori la possibilità di scoprire oggetti unici e gustare prelibatezze locali. Rimangono in programma la leggendaria festa in piscina, i concerti e i djset con un’offerta sempre nuova dedicata alle band più interessanti dello scenario internazionale.

Tra i ritorni più attesi, la Beatle Boots Race, la corsa con gli stivaletti, che vedrà i partecipanti sfidarsi in una gara all’ultimo passo. Questa edizione porterà con sé anche alcune importanti novità: sarà infatti disponibile un’area campeggio e il servizio di bike sharing per permettere ai partecipanti di muoversi comodamente e in modo sostenibile all’interno del Festival.

“Dopo 18 anni a Salsomaggiore Terme, l’anno prossimo ci sposteremo a Cremona.” Gianni Fuso Nerini, dell’Associazione Bus1, organizzatore dell’evento e presente sin dalle prime edizioni, racconta: “Dall’Emilia Romagna, e dalle province di Piacenza e Parma che hanno dato i natali e hanno consolidato l’identità della manifestazione, nel 2026 il Festival Beat vivrà un nuovo capitolo a Cremona, in Lombardia. Ci teniamo a ringraziare la città di Salsomaggiore Terme, le varie amministrazioni e tutti coloro che in questi anni ci hanno supportato e aiutato a tenere vivo il festival in provincia di Parma.

A Salsomaggiore resteranno ricordi indelebili, amicizie e collaborazioni che hanno reso questa avventura straordinaria. A Cremona si aprirà invece una nuova stagione, nel segno della continuità e della voglia di rinnovare lo spirito del Festival Beat: musica, passione, comunità. Tra non molto prevediamo di svelare i primi nomi del programma della prossima edizione. C’è già molto fermento riguardo alla nuova location”.

