Tg News – 2/12/2025

– Putin: “Se l’Europa vuole la guerra la Russia è pronta”

– Fermata Federica Mogherini, Alto Rappresentante Politica Ue

– Beirut, Papa Leone prega al porto: nel 2020 ci fu esplosione

– Crollo ai Fori Imperiali, 4 indagati, anche un ingegnere

– Difesa Sempio: “Foto davanti a casa Poggi dimostrano verità”

– Tir travolge operai lungo A31, un morto e un ferito grave

– Istat, tasso di occupazione record, sale al 62,7%

– Tajani “Obiettivo del Governo 700 miliardi di export”

– Previsioni 3B Meteo 3 Dicembre

