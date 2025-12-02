Ucraina, Tajani “Bisogna concludere questa carneficina”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che si arrivi il prima possibile” a un accordo di pace in Ucraina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Mongolia. “Vediamo come vanno gli incontri di oggi. Bisogna concludere questa carneficina. Deve essere una pace giusta che non significhi la sconfitta dell’Ucraina. Soprattutto dobbiamo fare in modo che in futuro ci sia una garanzia di sicurezza per quel paese, mi pare che si stia andando nella giusta direzione”, ha proseguito.

xl5/sat/mca3