Saper accogliere e saper ascoltare: è il senso del convegno organizzato al campus della Cattolica di Cremona dall’associazione di volontariato Siamo Noi, presente da 12 anni con i suoi volontari nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso per aiutare, donare un sorriso, una parola buona, un sostegno nei momenti di difficoltà alle persone che si recano in ospedale.

Presente al convegno anche l’assessore al Welfare di regione Lombardia Guido Bertolaso che ai microfoni di CR1 ha fatto il punto sul cantiere del pronto soccorso e sul centro unico di prenotazione, oggetto di diverse polemiche e critiche, principalmente legate a disservizi, ritardi nell’implementazione del sistema unico e problemi nelle liste d’attesa.

“Sono molto soddisfatto perché avevo fatto un sopralluogo il giorno in cui hanno aperto il cantiere. Mi avevano indicato le tempistiche, al momento sono pienamente rispettate. Già una buona parte della struttura è stata riorganizzata e già si lavora in ambienti sicuramente molto migliori rispetto a quelli di prima. Quindi il percorso sta andando avanti, ovvio ci sono ancora le difficoltà legate all’ultimazione dei lavori nell’altra parte della struttura che verrà ultimata nel marzo del prossimo anno. A fine marzo il nuovo pronto soccorso del vecchio ospedale sarà pienamente funzionante in attesa poi di vedere il nuovo che arriverà fra qualche anno”.

E sul nuovo CUP? “Siamo a metà strada, stiamo realizzando con fatica tutti gli interventi”.

Accoglienza e ascolto, le parole chiave del seminario, che oggi nel mondo che ci circonda spesso mancano, come ricorda don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata