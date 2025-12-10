In Sala dei Quadri del Palazzo Comunale a Cremona è stato presentato il libro-intervista scritto da Roberto Codazzi sulla vita straordinaria del maestro Sergej Krylov dal titolo “Io Sergej Krylov”.

All’evento, oltre naturalmente all’autore e al violinista di fama internazionale, erano presenti anche l’assessore Rodolfo Bona, Fausto Cacciatori e Giulio Solzi Gaboardi.

Un lavoro racchiuso in un volume che scava nel profondo dell’anima dell’artista riconosciuto in tutto il mondo.

Non solo un racconto artistico ma anche umano di una delle figure artistiche più legate alla nostra città. Un talento unico, esempio per i giovani che a Cremona cercano ispirazione e professionalità musicale

