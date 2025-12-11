Ultime News

Salis “Preoccupati per il futuro del Pnrr e del bilancio Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo molto preoccupati per il futuro del Pnrr e del prossimo bilancio Ue. Le risorse sono sempre meno e con il tempo gli amministratori locali saranno costretti a scegliere quali servizi garantire ai cittadini”. È l’allarme lanciato dalla sindaca di Genova Silvia Salis, in un’intervista a margine dell’evento “L’Europa per i territori, Bilancio, PNRR, Coesione: fermiamo le scelte dei nazionalismi”, tenutosi a Bruxelles e organizzato dalla delegazione del Pd all’Eurocamera. “È stato un incontro interessante, in cui si è dato ascolto alle voci del territorio e a molti sindaci: in questo momento stiamo cercando di combattere la tendenza della Commissione europea ad accorpare coesione e agricoltura in un fondo unico nel prossimo bilancio pluriennale – sottolinea Salis -. Le criticità le abbiamo sollevate tutte, ma se si continua in questo senso i comuni avranno sempre più difficoltà a tenere un bilancio in pari tra sviluppo economico e giustizia sociale”.

