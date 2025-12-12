Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
America Week – Episodio 45

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Donald Trump sta davvero perdendo il polso del suo partito e del Paese, o nonostante tutto è ancora lui a scrivere l’agenda, dagli Stati Uniti all’Europa, fino all’America Latina? I segnali di frattura nel trumpismo ormai sono evidenti. Nel profondo Sud, la base che lo aveva idolatrato comincia a parlare di tradimento, soprattutto per i mesi di resistenza sulla piena pubblicazione dei file federali su Jeffrey Epstein. Marjorie Taylor Greene lascia il Congresso accusandolo di aver abbandonato il vero “America First”, mentre cresce un ecosistema di influencer convinti che il presidente sia ormai prigioniero delle élite di Washington. Anche a Washington il fronte repubblicano scricchiola.

