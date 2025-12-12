“Lontano dagli occhi, ma non dal cuore” è lo slogan della raccolta di pandori da donare a Natale alle persone detenute nella Casa circondariale di Cremona proposta alla parrocchie, e non solo, dalla Caritas diocesana di Cremona. Una iniziativa che rientra nel progetto “Dare Speranza alla Giustizia” e che esprime l’impegno della Chiesa cremonese nell’ascolto e nella relazione con il mondo del carcere e delle pene alternative.

«Il periodo della reclusione – afferma suor Mariagrazia Girola, operatrice di Caritas Cremonese impegnata in carcere – non deve diventare una condanna senza speranza. Con questo gesto, molto concreto, vogliamo dire a chi vive lontano dagli affetti che la comunità non dimentica e che la distanza fisica non è distanza del cuore».

Ogni comunità parrocchiale o gruppo può organizzare la raccolta nel modo che preferisce.

«Lasciamo che ciascuno possa dare pieno sfogo alla fantasia – prosegue la religiosa –. Si potrà organizzare una raccolta porta a porta con i ragazzi e le famiglie, oppure chiedere di portare i pandori in chiesa, dove possono essere raccolti in occasione delle celebrazioni domenicali, oppure mettere una cesta in oratorio, dove ciascuno potrà offrire il proprio contributo. Magari qualcuno attiverà qualche collaborazione con un negozio di alimentari presente in paese o nel quartiere. E forse a qualcuno verrà un’ulteriore interessante idea».

Tutti i pandori raccolti dovranno essere fatti pervenire sabato 20 dicembre presso l’oratorio della Beata Vergine di Caravaggio (viale Concordia 5, a Cremona) dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Un momento che può rappresentare un’occasione in cui bambini e ragazzi, ma anche gli adulti, possono ascoltare le testimonianze di operatori e volontari che operano nella struttura penitenziaria di Ca’ del Ferro.

I pandori saranno consegnati alle persone detenute in occasione del Natale, quando l’attenzione e la vicinanza della Chiesa cremonese sarà espressa anche nella consueta celebrazione presieduta il 25 dicembre dal vescovo Antonio Napolioni nella messa di Natale con i detenuti e gli operatori penitenziari.

Per maggiori informazioni e organizzare le consegne contattare la Caritas Cremonese allo 0372-35063 o scrivere a mariagrazia.girola@serviziaccoglienza.it.

