12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
Crosetto “L’Italia tenta di creare le condizioni affinché le guerre finiscano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tentativo dell’Italia è di creare le condizioni perché le guerre finiscano, le tregue si trasformino in pace e questa si trasformi in rinascita economica. Stiamo parlando di tempi lunghissimi. I disastri fatti in alcune parti del mondo avranno bisogno di decenni. È un buon motivo per partire il prima possibile”. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto, a margine dell’intervista con Marco Travaglio ad Atreju.
