Giornate di scuola aperta prese d’assalto nel mese di dicembre all’I.I.S. “L. Einaudi”. L’interesse fa ben sperare sulle future iscrizioni.

Martedì 9, la partecipazione alla presentazione – la terza del 2025 – di Turismo e Grafica e Comunicazione è stata elevatissima.

Lo sottolinea con soddisfazione la vice Federica Gaboardi, che aggiunge: “L’aula magna era gremita. Puntiamo molto anche sui microstages per gli alunni delle medie, perché abbiamo notato che riescono ad essere decisivi nella scelta ed a conquistare numerose matricole”. Giovedì 11, buona affluenza per Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Commerciale ed Enogastronomia. Il responsabile dell’Orientamento Amedeo Tonarelli spiega: “La formula degli appuntamenti prevede gli interventi della preside Nicoletta Ferrari, dei referenti d’indirizzo e dell’area Inclusione e, al bisogno, di studenti frequentanti o neodiplomati. La ristorazione prepara ed offre sempre un rinfresco”. Si tratta senza dubbio di una carta vincente, a giudicare dai risultati. Per i corsi diurni, le ultime date saranno il 13 (per i tecnici) ed il 15 gennaio (per i professionali), alle ore 17, nella sede di via Bissolati. Nello stesso orario, l’alberghiero sarà in vetrina nella succursale di via Borghetto. Proprio qui, si terrà, successivamente, la promozione del serale, prevista il 3 marzo ed il 14 aprile, dalle 18 alle 20

