Ultime News

12 Dic 2025 E' nata la prima comunità
energetica rinnovabile di Cremona
12 Dic 2025 Tornano i cuochi nelle mense
scolastiche di Castelverde
12 Dic 2025 Amici della Cucina Cremonese:
cena di gala tra arte e buon cibo
12 Dic 2025 "Scambia" un palazzo per orinatoio
Beccato dal poliziotto residente
12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
Video Pillole

Mercosur, Lollobrigida “Abbiamo richiesto e ottenuto un fondo di garanzia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo richiesto e ottenuto che ci fosse un fondo di garanzia per riequilibrare eventuali criticità che possono essere evidenti su alcuni settori e quindi compensate economicamente, ma non è la soluzione quella di desertificare un pezzo del sistema compensandolo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e pesca tenutosi a Bruxelles a proposito dell’accordo Ue-Mercosur. “Abbiamo ottenuto anche il cosiddetto freno a mano, cioè la possibilità nel caso ci sia una riduzione del valore di alcune produzioni, anche in una singola nazione, e di riattivare delle clausole di protezione legate al sistema tariffario”, ha aggiunto. Tuttavia, il ministro si è detto non ancora pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti in quanto bisogna ancora lavorare sul “principio di reciprocità”.

