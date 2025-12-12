Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Video Pillole

Milano Cortina, Barlaam “Farò il tifo per tutti e mi godrò i Giochi”

MILANO (ITALPRESS) – “Olimpiadi invernali in casa? Glielo dico sempre ai miei amici atleti che rosico. Gli dico di godersi questa esperienza, ho tantissimi amici per cui farò il tifo, gli auguro il meglio, mi godrò i giochi da spettatore senza la pressione”. Lo ha dichiarato il campione paralampico di nuoto Simone Barlaam, intervenuto durante i Gazzetta Sports Awards 2025 a Milano, in merito alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. “Spero che possano arrivare risultati per permettere agli sport paralimpici invernali di arrivare il più possibile nelle case degli italiani”.
