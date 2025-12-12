Poste, a Bari un corner dedicato alle esigenze delle famiglie





BARI (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi sempre più cittadini entrano negli uffici postali non solo per spedire una lettera o pagare un bollettino, ma per chiedere chiarimenti sulle proprie utenze domestiche. È il segno di una consapevolezza in crescita: con bollette di luce e gas finalmente più semplici da leggere, le famiglie vogliono capire quanto spendono davvero e se esistano offerte più vantaggiose. Proprio per rispondere a questo nuovo bisogno informativo, Poste Italiane ha attivato in tutta la Puglia 161 corner dedicati, 15 dei quali solo nella città di Bari.

