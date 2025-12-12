Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Video Pillole

Poste, a Bari un corner dedicato alle esigenze delle famiglie

BARI (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi sempre più cittadini entrano negli uffici postali non solo per spedire una lettera o pagare un bollettino, ma per chiedere chiarimenti sulle proprie utenze domestiche. È il segno di una consapevolezza in crescita: con bollette di luce e gas finalmente più semplici da leggere, le famiglie vogliono capire quanto spendono davvero e se esistano offerte più vantaggiose. Proprio per rispondere a questo nuovo bisogno informativo, Poste Italiane ha attivato in tutta la Puglia 161 corner dedicati, 15 dei quali solo nella città di Bari.
f06/mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...