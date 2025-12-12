Ultime News

12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
12 Dic 2025 Con Caritas cremonese raccolta
di pandori per il carcere
12 Dic 2025 Norimberga e diritti umani
Il prof. Pertile al Torriani
12 Dic 2025 Bande musicali, in provincia
finanziamenti per oltre 21 mila euro
12 Dic 2025 Da Regione, Areu e Avis l'invito
alla donazione di plasma
Procaccini “Rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, conservatori più influenti”

ROMA (ITALPRESS) – “I conservatori in Europa si stanno facendo valere, hanno cominciato ad essere più influenti che mai, a costruire una maggioranza di centrodestra e in questi giorni abbiamo lavorato sulle nostre priorità che sono: rilanciare la competitività economica perché negli ultimi anni è stata massacrata da Bruxelles, rilanciare la sicurezza e la lotta all’immigrazione illegale e rinsaldare i valori costitutivi dell’Ue, ovvero le sue radici cristiane e i suoi riferimenti culturali”. Così Nicola Procaccini, co-presidente gruppo ECR e responsabile dipartimento ambiente FdI, a margine di Atreju. “Lo abbiamo fatto con Papa Leone, lo abbiamo fatto con i Margaret Thatcher Award e tra i premiati non poteva che esserci la leader conservatrice più influente in Ue che è Giorgia Meloni”, aggiunge.

