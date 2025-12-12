Ultime News

12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
12 Dic 2025 Con Caritas cremonese raccolta
di pandori per il carcere
12 Dic 2025 Norimberga e diritti umani
Il prof. Pertile al Torriani
12 Dic 2025 Bande musicali, in provincia
finanziamenti per oltre 21 mila euro
12 Dic 2025 Da Regione, Areu e Avis l'invito
alla donazione di plasma
Video Pillole

Salute Magazine – 12/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Chiarito il legame tra lupus e rischi cardiovascolari
– Urologia, un progetto per l’uso corretto degli antibiotici
– Umanizzare la cura oncologica atto di civiltà, a Lecce nasce il Manifesto Lilt
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...