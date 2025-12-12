Ultime News

12 Dic 2025 Tra fieno e un bicchiere di latte,
è tutto pronto per Santa Lucia
12 Dic 2025 Cenone del 24 o pranzo di Natale?
Ecco la scelta dei nostri lettori
12 Dic 2025 Nicola: "Contro il Torino
sarà una partita durissima"
12 Dic 2025 La Continuità assistenziale lancia
il numero per chi ha influenza
12 Dic 2025 In Cattolica la tavola rotonda
sull'agricoltura di domani
Video Pillole

Sciortino “A Palermo un EduGame che insegna a non sprecare acqua”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un’iniziativa che abbiamo voluto con questo istituto proprio per verificare qual è la risposta a questo gioco educativo che ci permetterà di veicolare ai ragazzi quelli che sono i semplici comportamenti di gestione e quindi di uso consapevole della risorsa preziosa dell’acqua. Come sappiamo viviamo in una situazione molto critica su quello che è il sistema di prelievo dagli invasi che si trovano ad una quota minimale e che hanno previsto uno scenario abbastanza ristretto con situazioni appunto di razionamento”. Così Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap, a margine della presentazione del progetto “I custodi dell’acqua”. Si tratta di un EduGame che l’Amap ha presentato nella sede dell’Istituto Comprensivo “Giotto- Cipolla” di Palermo. “Sicuramente noi vogliamo veicolare a tutti i ragazzi degli istituti scolastici questo messaggio, questo gioco che in un certo senso partecipa ed estende ai ragazzi questo grande messaggio di uso consapevole dell’acqua perché proprio i ragazzi sanno, attraverso i loro messaggi semplici, trasmetterlo ai genitori, parenti e amici proprio per diffondere il messaggio che vogliamo dare a tutto il comprensorio di Palermo e provincia”, aggiunge. xd6/vbo/mca1

