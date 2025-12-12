Sciortino “A Palermo un EduGame che insegna a non sprecare acqua”





PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un’iniziativa che abbiamo voluto con questo istituto proprio per verificare qual è la risposta a questo gioco educativo che ci permetterà di veicolare ai ragazzi quelli che sono i semplici comportamenti di gestione e quindi di uso consapevole della risorsa preziosa dell’acqua. Come sappiamo viviamo in una situazione molto critica su quello che è il sistema di prelievo dagli invasi che si trovano ad una quota minimale e che hanno previsto uno scenario abbastanza ristretto con situazioni appunto di razionamento”. Così Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap, a margine della presentazione del progetto “I custodi dell’acqua”. Si tratta di un EduGame che l’Amap ha presentato nella sede dell’Istituto Comprensivo “Giotto- Cipolla” di Palermo. “Sicuramente noi vogliamo veicolare a tutti i ragazzi degli istituti scolastici questo messaggio, questo gioco che in un certo senso partecipa ed estende ai ragazzi questo grande messaggio di uso consapevole dell’acqua perché proprio i ragazzi sanno, attraverso i loro messaggi semplici, trasmetterlo ai genitori, parenti e amici proprio per diffondere il messaggio che vogliamo dare a tutto il comprensorio di Palermo e provincia”, aggiunge. xd6/vbo/mca1

