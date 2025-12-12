Ultime News

Sempre più ragazzi abbandonano lo sport, da Decathlon un tavolo di lavoro a Como

COMO (ITALPRESS) – Sempre più adolescenti abbandonano l’attività sportiva. Lo certificano gli ultimi dati Istat, secondo cui la percentuale di chi ha praticato sport in passato e ha poi smesso passa dal 9% degli 11-14enni, al 16% dei 15-17enni ed esplode al 28% dei 18-19enni. Ma quali sono le cause? Se l’è chiesto Decathlon, che con psicologi e mental coach della “Casetta del Coaching”, ha organizzato in tre istituti scolastici del Comasco un workshop svolto in 3 istituti scolastici del territorio comasco, riunendo stakeholders del mondo della scuola, dello sport e delle istituzioni, nel tentativo di formulare proposte concrete per contrastare il fenomeno. Un percorso di ascolto di circa 70 ragazzi, culminato nella presentazione dei risultati in Comune a Como. Tra le risposte fornite dai ragazzi, su cosa per esempio potrebbe fare il quartiere per aiutarli a fare più attività fisica, sono emerse la possibilità di creare aree dedicate allo sport; eventi sportivi e conferenze pubbliche con sportivi e organizzare open-day nelle scuole.

