12 Dic 2025 Cremona guarda al futuro: i dati
del Forum Economico 2025
12 Dic 2025 Con Caritas cremonese raccolta
di pandori per il carcere
12 Dic 2025 Norimberga e diritti umani
Il prof. Pertile al Torriani
12 Dic 2025 Bande musicali, in provincia
finanziamenti per oltre 21 mila euro
12 Dic 2025 Da Regione, Areu e Avis l'invito
alla donazione di plasma
Tg Economia – 12/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– FS, nel primo anno del Piano Strategico investiti 18 miliardi
– 2025 positivo per il settore dei viaggi d’affari
– Women Value Company, Intesa Sanpaolo premia 33 imprese del Nord
– Evasione fiscale, un fardello da oltre 100 miliardi l’anno
abr/sat/gsl

