Ultime News

12 Dic 2025 Nomine Padania Acque: partiti
d'accordo sulle regole, tranne uno
12 Dic 2025 Biglietti stagione di danza
al Ponchielli, al via la vendita
12 Dic 2025 Natale al Civico 81: la festa
della rete sociale di via Bonomelli
12 Dic 2025 Logistica, sciopero e presidio
all'Ups di Soresina e Spino d'Adda
12 Dic 2025 "Il Giocattolo Benefico!",
successo al CremonaPo
Video Pillole

Transizione green, Buzzella “Mai vista una deindustrializzazione così veloce”

ROMA (ITALPRESS) – “La chimica è l’industria delle industrie, senza chimica non ci sarebbe infatti manifattura. Negli ultimi tre anni però la chimica europea ha perso più di 23 milioni di tonnellate di capacità produttiva, in termini di impianti che hanno chiuso, pari all’8,5% dell’intera capacità. In base alle previsioni del CEFIC, nei prossimi 4 anni si perderanno 200 mila posizioni lavorative nell’industria chimica, che tradotte in termini quantitativi significa un’ulteriore riduzione del 20%. Sarebbe un dato di una drammaticità assoluta, trattandosi di una perdita del 30% in 6/7 anni: non si è mai vista una deindustrializzazione così veloce”. Lo ha detto il presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...