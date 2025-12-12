Ue, più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea rafforza i controlli sui prodotti alimentari, animali e vegetali che entrano nell’Unione. Il commissario per la Salute e il Benessere Animale, Olivér Várhelyi, ha presentato una serie di misure concrete che puntano a garantire la massima sicurezza alimentare per i cittadini europei e condizioni di parità per i produttori del continente. Tra le novità più significative: un aumento del 50% delle verifiche nei paesi extra-UE nei prossimi due anni, e un incremento del 33% delle ispezioni alle frontiere europee. Verrà inoltre istituita una Task Force per rendere più efficienti i controlli sulle importazioni, con particolare attenzione ai residui di pesticidi, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e al benessere animale. La Commissione fornirà supporto agli Stati membri per gestire i controlli aggiuntivi e lancerà un programma di formazione per circa 500 funzionari delle autorità nazionali. Saranno anche aggiornate le regole sull’importazione di prodotti contenenti tracce di pesticidi particolarmente pericolosi, vietati in Europa, in linea con i più recenti standard internazionali. Queste misure rientrano nella strategia della Commissione Ue per l’Agricoltura e l’Alimentazione, che prevede anche la protezione della competitività dei produttori europei nel mercato globale.

