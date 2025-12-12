Vigile del fuoco torna a Piazza Fontana dopo 56 anni “Non dimenticherò mai”

MILANO (ITALPRESS) – “Quest’anno dopo 56 anni ritorno a piazza Fontana”. Lo ha detto Romeo Turrin, prima della partenza della corteo per la commemorazione del 56esimo anniversario dalla strage di piazza Fontana”. Turrin fu uno dei primi Vigili del Fuoco a intervenire dentro la Banca dell’Agricoltura in piazza Fontana per soccorrere i feriti della strage. “Al nostro arrivo c’erano pezzi umani dappertutto, gente che aveva perso pezzi di gambe, era una cosa straziante”, ha raccontato Turrin. “Io non lo dimenticherò mai, spero che questo mio discorso che farò questa sera serva per le vecchie generazioni ma che serva anche alle giovani generazioni, che capiscano quello che è successo, perché è stata una fase buia della nostra nazione”, ha sottolineato. Turrin poi, visibilmente emozionato, rievoca un ricordo: “ho fatto due viaggi con i feriti, e ciò che mi è rimasto impresso è uno di questi feriti che mi disse ‘pompiere, io le do il numero di telefono, telefoni a casa mia e dica che sono vivo. È una cosa che non si può dimenticare”.

