13 Dic 2025 Donna grave in ospedale: è stata
colpita in casa da un'arma da fuoco
13 Dic 2025 Santa Lucia, Biblioteca aperta con
uno spettacolo per i più piccoli
13 Dic 2025 Cisl a Roma, sul palco la 23enne
Diana Calin dell'Asse del Po
13 Dic 2025 La luce di Betlemme
è arrivata a Cremona
13 Dic 2025 Cambonino, quartiere sotto
shock per la morte di Antonietta
Periferie, Mantovano “Con il modello Caivano alternative al disagio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi, come si sta facendo da giugno a questa parte, con il concorso di tutti, non solo del governo nazionale ma anche della Regione, del Comune e del commissario di governo, si gioca in positivo. Si va all’attacco ristrutturando la chiesa e il crocifisso, che è il fondamento di questa opera di rinascita del quartiere. Poi sorgeranno centri sportivi, biblioteche, centri culturali”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall’Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo.

