13 Dic 2025 Violenza sulla moglie: 4 anni
di reclusione per un 38enne
13 Dic 2025 Terribile scontro al rondò
Perde la vita una donna
13 Dic 2025 Cremo, servono cuore e grinta
per resistere alla carica del Toro
12 Dic 2025 Il violento decrescendo di Rkomi
si prende il teatro Ponchielli
12 Dic 2025 Sport e valori, il vicedirettore
di RaiSport a Cremona
QuiEuropa Magazine – 13/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il 20% delle imprese utilizza l’intelligenza artificiale
– Più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati
– Le aziende italiane tornano a investire, ottimismo sopra la media Ue
sat/azn

