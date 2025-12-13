SkinLongevity Magazine – Puntata del 13/12/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventottesima e ultima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Delia Colombo, dermatologa e farmacologa, e Domenico Bonamonte, pediatra infantile e professore della Clinica Dermatologica dell’Università di Bari Aldo Moro. L’accesso ai farmaci e l’emangioma infantile gli argomenti al centro della puntata.

