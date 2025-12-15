Ultime News

15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
15 Dic 2025 Sanremo, tre brani scritti dal
cremonese Edwyn Roberts: ecco quali
15 Dic 2025 Rifondazione Comunista per il NO
a referendum separazione carriere
15 Dic 2025 Una guida in 5 lingue per la
prevenzione sanitaria al femminile
15 Dic 2025 Lauree internazionali all'Unicatt
A Cremona le prime tre dottoresse
Video Pillole

Abodi “Palermo in corsa per Euro2032, c’è volontà per stadio moderno”

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo sta ancora competendo per Euro2032: la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione col sindaco, la proprietà del Palermo, la società e chi si sta occupando della progettazione, a dimostrazione della volontà quantomeno di avere uno stadio moderno, in linea con le ambizioni del club e dei tifosi palermitani”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi nel capoluogo siciliano per visitare lo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia.
