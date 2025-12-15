Mattarella “I dazi nuocciono a un modo pacifico e interdipendente”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano economico e commerciale è tutt’altro che esente dalla tensione, con la diffusione di politiche e strumenti che puntano a rafforzare artificiosamente il proprio Paese a scapito degli altri. Sovraccapacità produttiva, dumping, taxi, il dominio delle catene di approvvigionamento e coercizione economica, solo per citare alcune tra le distorsioni più significative, nuocciono a un mondo pacifico e interdipendente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori a Roma.

xi2/sat/mca1

(Fonte video: Quirinale)