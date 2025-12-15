Ultime News

15 Dic 2025 Aggressione alla Ciocco, pm
chiede 4 anni per il maggiorenne
15 Dic 2025 "Novità a Cremona", interrogazione
sui senza dimora in città
15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
Mattarella “I dazi nuocciono a un modo pacifico e interdipendente”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano economico e commerciale è tutt’altro che esente dalla tensione, con la diffusione di politiche e strumenti che puntano a rafforzare artificiosamente il proprio Paese a scapito degli altri. Sovraccapacità produttiva, dumping, taxi, il dominio delle catene di approvvigionamento e coercizione economica, solo per citare alcune tra le distorsioni più significative, nuocciono a un mondo pacifico e interdipendente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori a Roma.

