15 Dic 2025 Aggressione alla Ciocco, pm
chiede 4 anni per il maggiorenne
15 Dic 2025 "Novità a Cremona", interrogazione
sui senza dimora in città
15 Dic 2025 Diritti umani, pace e futuro:
il prof. Pertile incontra le scuole
15 Dic 2025 Connect Learn and Research, progetto
per il saper fare liutario cremonese
15 Dic 2025 Lutto in casa Ferraroni: si è spenta
Giselda, mamma di Maurizio ed Ettore
Mattarella “In Ucraina aberrante aggressione russa per ridefinire i confini”

ROMA (ITALPRESS) – “Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla Cooperazione e Sicurezza nel continente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori a Roma.

