Dopo la presentazione dei titoli dei brani in gara nella serata di domenica durante la trasmissione Rai “Sarà Sanremo“, è conto alla rovescia per la 76esima edizione del Festival della Musica Italiana. Ora, a poco a poco, emergono nuovi dettagli e Cremona si annovera tra i protagonisti.

Come ormai da tradizione, infatti, tra chi porterà il proprio contributo alla celebre kermesse anche Edwyn Roberts, che per il 2026 firma ben tre canzoni in gara.

Nello specifico, il cremonese è autore dei testi di Malika Ayane, al Festival con “Animali Notturni“, Elettra Lamborghini, con il brano “Voilà“, e Dargen D’Amico, in corsa con “Ai Ai”. Una ‘coppia’, quest’ultima, che ritorna sul palco dell’Ariston dopo il successo della hit “Onda Alta”, presentata durante l’edizione del 2024.

Classe 1992, argentino d’origine ma cremonese nel cuore, Edwyn è un cantautore e compositore versatile e apprezzato in Italia e non solo, che può vantare collaborazione di tutto rispetto: è autore infatti tra gli altri di “Fai Rumore“, brano di Diodato vincitore del Festival di Sanremo 2020, della canzone vincitrice dei David di Donatello 2025 “Aria“, di “Ok” dell’istrionico rapper estone Tommy Cash e del tormentone “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte (solo per citarne alcuni).

Un legame, dunque, sempre più stretto quello tra Roberts e il Festival di Sanremo, pronto ad arricchirsi di un altro capitolo.

