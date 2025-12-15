Video Pillole
Tg News – 15/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Per Servizi Segreti autori strage Sidney erano legati ad Isis
– Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto
– Colloqui a Berlino, Kiev “Incontri produttivi, verso accordo”
– Casa Bianca striglia Netanyahu per aver violato la tregua
– Schianto tra auto e scooter, muore 18enne mentre andava a scuola
– L’Imam di Torino torna libero, ha lasciato Cpr Caltanissetta
– Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa, fermato il figlio Nick
– Mattarella “In Ucraina aberrante aggressione russa per ridefinire i confini”
– Previsioni 3B Meteo 16 Dicembre
/gtr
– Per Servizi Segreti autori strage Sidney erano legati ad Isis
– Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto
– Colloqui a Berlino, Kiev “Incontri produttivi, verso accordo”
– Casa Bianca striglia Netanyahu per aver violato la tregua
– Schianto tra auto e scooter, muore 18enne mentre andava a scuola
– L’Imam di Torino torna libero, ha lasciato Cpr Caltanissetta
– Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa, fermato il figlio Nick
– Mattarella “In Ucraina aberrante aggressione russa per ridefinire i confini”
– Previsioni 3B Meteo 16 Dicembre
/gtr
© Riproduzione riservata