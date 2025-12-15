Tg News – 15/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Per Servizi Segreti autori strage Sidney erano legati ad Isis

– Nobel Mohammadi ricoverata due volte dopo l’arresto

– Colloqui a Berlino, Kiev “Incontri produttivi, verso accordo”

– Casa Bianca striglia Netanyahu per aver violato la tregua

– Schianto tra auto e scooter, muore 18enne mentre andava a scuola

– L’Imam di Torino torna libero, ha lasciato Cpr Caltanissetta

– Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa, fermato il figlio Nick

– Mattarella “In Ucraina aberrante aggressione russa per ridefinire i confini”

– Previsioni 3B Meteo 16 Dicembre

/gtr

