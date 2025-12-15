Ultime News

15 Dic 2025 Prevenzione truffe, collaborazione
tra Carabinieri e Padania Acque
15 Dic 2025 Rubavano in case e negozi:
foglio di via per due giovani
15 Dic 2025 Rotatorie pericolose, Tacchini:
"Bande sonore anti-distrazione"
15 Dic 2025 Cassa Padana e Legambiente
premiano il senso civico a scuola
15 Dic 2025 Dopo il pranzo di Natale si gioca
a tombola o a carte? I risultati
Tg Sport – 15/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan pareggia e il Napoli perde, in testa ci va l’Inter
– La Juventus sorride a Bologna, crolla la Fiorentina
– Volley, Scandicci vince il mondiale per Club battendo Conegliano
– Straordinaria Olimpia Milano, la Virtus è ko nel big match
– Ferrari, tanti dubbi e incertezze in vista del 2026
