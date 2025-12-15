Tg Sport – 15/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Milan pareggia e il Napoli perde, in testa ci va l’Inter

– La Juventus sorride a Bologna, crolla la Fiorentina

– Volley, Scandicci vince il mondiale per Club battendo Conegliano

– Straordinaria Olimpia Milano, la Virtus è ko nel big match

– Ferrari, tanti dubbi e incertezze in vista del 2026

