Tg Sport – 15/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Milan pareggia e il Napoli perde, in testa ci va l’Inter
– La Juventus sorride a Bologna, crolla la Fiorentina
– Volley, Scandicci vince il mondiale per Club battendo Conegliano
– Straordinaria Olimpia Milano, la Virtus è ko nel big match
– Ferrari, tanti dubbi e incertezze in vista del 2026
