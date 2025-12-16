Automotive, dall’Unrae un appello all’Ue per la chiarezza normativa

ROMA (ITALPRESS) – Un appello deciso e urgente alla chiarezza normativa per il settore dell’automotive. Lo ha lanciato nel corso della conferenza stampa di fine anno l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae). Al centro dell’incontro, il nuovo pacchetto automotive a cui sta lavorando la Commissione Europea, che comprende la revisione degli standard sulle emissioni di CO2 per auto e veicoli commerciali, la strategia sulle batterie, il pacchetto Omnibus per la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri burocratici, oltre alle nuove proposte per la transizione green delle flotte aziendali.

