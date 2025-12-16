Prezzi novembre: indice tendenziale
per la prima volta sotto l'1%
Sul fronte dei prezzi al consumo, per la prima volta a partire dal gennaio di quest’anno l’indice tendenziale complessivo (+0,8%) scende al di sotto dell’uno per cento. Lo rileva l’ufficio statistica del Comune di Cremona nella rilevazione mensile, relativa al mese di novembre.
Restano piuttosto alti gli indici tendenziali di determinati generi alimentari: carne
+6,3%, latticini +3,6%, pesci +2,3%, nonché il consueto altissimo indice tendenziale
(+13,9%) relativo a caffè, tè, cacao. Di contro, continuano a decrescere gli indici tendenziali di oli e grassi (-10,7%) e vegetali (-5,1%).
Anche per quanto riguarda l’abitazione si conferma la tendenza inflattiva, in particolare, di acqua e affitti (rispettivamente +14,5% e +6,2%, esattamente come il mese scorso).
Analogamente dicasi riguardo ai servizi sanitari e in particolare ai servizi medici (+2,3%) e paramedici (+3,2%), il cui indice tendenziale al rialzo rimane invariato rispetto al mese precedente.
Si osserva invece una considerevole flessione per quanto riguarda il trasporto aereo, il cui indice tendenziale in novembre segna -7,9%, confermando un andamento sostanzialmente ondivago nel corso degli ultimi mesi, dopo un lungo periodo di incrementi anche consistenti.
INDICI TENDENZIALI E CONGIUNTURALI
CREMONA MESE DI NOVEMBRE 2025